Москвичам станет проще получить пособие по безработице

Департамент финансов Москвы успешно внедрил новую технологию перечислений из бюджета города в сфере содействия занятости населения. Теперь данные соцвыплаты производятся физическим лицам на банковские карты платежной системы «Мир».

Речь идет о:

пособиях по безработице и городских доплат к нему;

материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, и гражданам в период прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения;

компенсации расходов на проезд в городском общественном транспорте в период поиска работы, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

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Новый механизм выплат позволил упростить документооборот и сократить срок перечисления упомянутых средств получателям. Теперь для этого используется новый платежный документ — «Распоряжение о перечислении денежных средств на карты «Мир».

В нем, по сравнению со стандартным платежным поручением, значительно сокращен перечень необходимых к заполнению реквизитов. То есть, органы службы занятости населения Москвы освобождаются от дополнительной нагрузки, а горожанам не нужно предоставлять дополнительные данные при обращении за выплатами. Зачисление средств осуществляется только на основании номера банковской карты «Мир» получателя платежа и даты его рождения.

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