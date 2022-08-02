Меню как у кошечки: Purina откроет ресторан для людей

Производитель кормов для животных Purina начинает готовить для людей.
Компания объявила, что в августе откроет на несколько дней на Манхэттене (Нью-Йорк) ресторан для гурманов. Все блюда в нем вдохновлены новой линейкой вкусов корма для кошек.
Заведение будет называться Gatto Bianco, его меню разработали штатный шеф-повар компании Аманда Хасснер и обладатель звезды «Мишлен», итальянский шеф-повар и ресторатор Чезаре Каселла.
Ресторан представит итальянские блюда, которые «отражают сенсорный опыт кошек во время еды». То есть, хозяева питомцев смогут попробовать, чем наслаждаются их хвостатые друзья. Спасибо, что хоть не из миски.
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В меню фигурируют лосось с помидорами черри, говяжьи ребрышки в красном вине и лимонная панна-котта на десерт. Неужели кошки питаются также? Хотя, если почитать названия некоторых кормов, создается впечатление, что они, и правда, едят покруче многих людей…
Бронирование в ресторан будет открыто только на два вечера — 11 и 12 августа. Акция призвана прорекламировать новую линейку кошачьих консервов от Purina.