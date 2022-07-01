Machine Gun Kelly объяснил, зачем разбил бокал с шампанским о свою голову

Вечером 28 июня популярный американский певец Machine Gun Kelly выступил с аншлагом в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке и затем безумно отпраздновал это событие.

После афтепати концерта 32-летний артист опубликовал в соцсетях фотографии, на которых у него рассечена бровь, и все лицо в крови. Оказалось, что жених Меган Фокс разбил бокал с шампанским о свою голову. Причем, это было не просто буйство в пьяном угаре – у музыканта была конкретная цель крушить стекло собственный лоб.

После инцидента Колсон Бэйкер (настоящее имя звезды) появился в шоу Late Night, и ведущий спросил, зачем он разбил бокал о голову.

«Знаете прием, когда вы бьете вилкой по ​​бокалу с шампанским? Ну, чтобы привлечь внимание людей… Так вот, у меня не было вилки. Поэтому я просто ударил им по голове», - пояснил Machine Gun Kelly.

Что-что, а внимание к себе музыкант точно привлек. Интересный способ, но Teleprogramma.pro категорически просит своих читателей воздержаться от его повторения.

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