«Хотите верьте, хотите нет»: Джулианна Мур назвала способ, который помогает ей проснуться

«Зачем Джулианна Мур принимает две ванны в день» - с таким заголовком вышла новая статья об актрисе в одном из передовых американских изданий.

В материале 61-летняя кинозвезда рассказывает о своей философии старения и утренней рутине по уходу за кожей. А что касается водный процедур, то вот ее секрет.