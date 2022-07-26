«Хотите верьте, хотите нет»: Джулианна Мур назвала способ, который помогает ей проснуться

«Зачем Джулианна Мур принимает две ванны в день» - с таким заголовком вышла новая статья об актрисе в одном из передовых американских изданий.
В материале 61-летняя кинозвезда рассказывает о своей философии старения и утренней рутине по уходу за кожей. А что касается водный процедур, то вот ее секрет.
«Мне нравится принимать ванну утром и вечером с двумя целыми чашками английской соли (также известна, как горькая или эпсомская соль, - Прим. авт.). Утром очень, очень коротко, но это помогает мне проснуться, хотите верьте, хотите нет», — цитирует Джулианну The Wall Street Journal.
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Но самое первое, что оскароносная актриса делает поутру – это выпивает два больших стакана воды с хлорофиллом. Она не помнит, кто и когда сказал ей, что это полезно для кожи, но звезда кино «всегда так делала».
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