Кэти Перри поделилась, как добивалась своего, несмотря на отказы

9 августа певица Кэти Перри выступила на конвенции Magic в Лас-Вегасе. Она рассказала, как достигла своего фирменного стиля и вошла в мир моды с собственной линией обуви.

А еще дала ценный совет фанатам, как добиться своего в этой жизни. На самом деле он прост — продолжать гнуть свою линию, даже если тебе отказывают. 37-летняя артистка поделилась, что получила от ворот поворот от трех звукозаписывающих компаний, прежде чем нашла тех, кто в нее поверил.