Кэти Перри поделилась, как добивалась своего, несмотря на отказы

9 августа певица Кэти Перри выступила на конвенции Magic в Лас-Вегасе. Она рассказала, как достигла своего фирменного стиля и вошла в мир моды с собственной линией обуви.
А еще дала ценный совет фанатам, как добиться своего в этой жизни. На самом деле он прост — продолжать гнуть свою линию, даже если тебе отказывают. 37-летняя артистка поделилась, что получила от ворот поворот от трех звукозаписывающих компаний, прежде чем нашла тех, кто в нее поверил.
«В моей жизни мне часто отказывали, и я написала много песен об этом. Я просто беру полученный отказ и перерабатываю его», — цитирует Перри лас-вегасский журнал Review.
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Кстати, первым лейблом будущей звезды была христианская продюсерская компания. Она выпустила дебютный альбом Кэти, а затем обанкротилась, так и не раскрутив пластинку. Но музыкальные критики заметили молодую артистку и заговорили о ней. Это было на рубеже веков, а мировая известность пришла к певице только через восемь лет.