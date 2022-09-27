Кендалл Дженнер поделилась, что помогает ей защититься от стресса на тяжелой работе

В новом интервью 26-летняя американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер рассказала о том, как она переживает тяготы своей работы. Съемки, модные показы и бесконечные светские вечеринки выматывают молодую представительницу семейства Кардашьян. Чем же она поделилась со своими поклонниками, которые хотят быть такими же продуктивными?

«Одним из лучших советов, которые я получила, является установление личностных границ для себя и здоровый баланс между работой и личной жизнью. Приоритет моего благополучия изменил то, как я прихожу на работу каждый божий день. Это заставило меня больше наслаждаться своей работой», — цитирует модель издание The Wall Street Journal. «Я люблю уединяться, особенно в загруженное время. Я люблю возвращаться в гостиничный номер или в свое личное пространство и просто на секунду расслабиться. Мне нравится тренировать свой мозг, чтобы он меньше подвергался стрессу. Я по натуре подвержена сильному стрессу и беспокоюсь о многих вещах, поэтому я активно работаю над тренировкой своего мозга, чтобы стараться не беспокоиться так сильно. Я много работаю с дыханием, и это действительно преображает меня».

Кендалл рассказала, что также практикует медитацию. Обычно она занимается этим вечером, но, если утром никуда не нужно спешить, то делает растяжку и дыхательные упражнения.