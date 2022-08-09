Как выбрать кошку в дом - советы от Юрия Куклачева

8 августа человечество отметило Всемирный день кошек. В этот праздник главный кошатник России, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев дал несколько советов о жизни с усатыми-полосатыми.

Так, он подсказал, как лучше выбрать кошку в дом. По мнению артиста, руководствоваться породой не стоит.

«Ищите не породу красивую, вы же не брошь для костюма берете. Кошка — это член семьи, поэтому ищите по глазам. То животное, которое на вас посмотрело, потянулось, возьмите его. У вас дома будет член семьи», — цитирует Юрия Дмитриевича «Москва 24».

Дрессировщик отметил, что для построения идеальных отношений с питомцем, лучше брать котенка в более раннем возрасте. Первым делом следует приучить его к лотку и купить собственные «кошачьи» игрушки, чтобы их роль не начали выполнять ваши бытовые вещи. А чтобы животное не стало царапать мебель, для него в комнате стоит поставить «чесальное дерево».