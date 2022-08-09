Как стать певицей: Кети Топурия рассказала, по каким параметрам выбрала девушку, которую решила раскрутить

Кроме раскрутки собственного творчества певица Кети Топурия занялась продюсированием. В 2020 году она объявила, что ищет молодого артиста для нового проекта и с тех пор переслушала и пересмотрела множество кандидатов.

«У меня завяли уши, потом заново расцвели. Это был кошмарный путь», - со смехом вспоминает 35-летняя звезда.

В итоге она остановила свое внимание не девушке, которую теперь раскручивает под сценическим псевдонимом Tasso.

В новом интервью у Кети спросили, почему именно эта молодая артистка покорила ее сердце.