Как стать певицей: Кети Топурия рассказала, по каким параметрам выбрала девушку, которую решила раскрутить

Кроме раскрутки собственного творчества певица Кети Топурия занялась продюсированием. В 2020 году она объявила, что ищет молодого артиста для нового проекта и с тех пор переслушала и пересмотрела множество кандидатов.
«У меня завяли уши, потом заново расцвели. Это был кошмарный путь», - со смехом вспоминает 35-летняя звезда.
В итоге она остановила свое внимание не девушке, которую теперь раскручивает под сценическим псевдонимом Tasso.
В новом интервью у Кети спросили, почему именно эта молодая артистка покорила ее сердце.
«Помимо своего голоса, она очаровала воспитанностью и интеллигентностью. У нее тембр, который запоминается, и это очень важно. Есть миллионы крутых певиц, у них идеальный диапазон, они идеально исполняют, но не запоминаются, не узнаваемы», - ответила Топурия изданию WomanHit.
«Когда мы начали знакомиться, я поняла, что эта девочка очень воспитанная, дисциплинированная — это для артиста одна из главных опций. Ну и еще она непосредственна, у нее есть такая детская искренность. Она мне напомнила себя, когда мне было столько же лет. Я подумала про себя: «Как хорошо, что мы с тобой встретились», потому что были разные кандидаты с непонятно откуда взятыми амбициями: из себя ничего не представляют, а уже корона на голове».
В июне Tasso дебютировала с песней «Каприз». Презентуя новую певицу Топурия столкнулась с навязчивым вопросом от журналистов - когда же будет записан дуэт с молодой звездой.
«Я бы не хотела работать по такому принципу, когда за собой тянут и везде пихают. Это очень большая ошибка. Артист должен сам органично существовать, начинать карьеру, когда никто не должен знать, кто за ним стоит. Я, например, вообще не хотела светиться изначально, чтобы знали, что это мой проект. Конечно, у нее будут свои концерты и все остальное. Постепенно, шаг за шагом», - ответила солистка A`Studio.
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