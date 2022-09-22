Как отделить яичный белок от желтка

Во многих кулинарных рецептах требуется только яичный белок, но не все знают, как быстро и эффективно отделить его от желтка. Представляем видеоинструкцию с двумя несложными методами.
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Куриное яйцо. Фото: Teleprogramma.pro
Во многих кулинарных рецептах требуется только яичный белок, но не все знают, как быстро и эффективно отделить его от желтка. Представляем видеоинструкцию с двумя несложными методами.
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