Как отделить яичный белок от желтка

Представляем полезное видео.
Куриное яйцо

Куриное яйцо. Фото: Teleprogramma.pro

Во многих кулинарных рецептах требуется только яичный белок, но не все знают, как быстро и эффективно отделить его от желтка. Представляем видеоинструкцию с двумя несложными методами.

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