«Это не самовнушение»: Светлана Бондарчук поделилась, как поднимает себе настроение

За просмотр сериалов в плохом настроении знаменитая красавица не сядет.
Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук. Фото: Global Look Press

Поклонники спросили светскую львицу Светлану Бондарчук, как она повышает себе настроение. 53-летняя предпринимательница ответила, что ей лучше всего в этом вопросе помогает спорт: йога или силовые тренировки.

«Это не самовнушение — все происходит на уровне гормонов, которые вырабатываются после физической активности, - ответила Бондарчук в Telegram. - Когда у меня плохое настроение, я вряд ли возьмусь за книгу или сяду смотреть сериал. В такие моменты мне сложно сосредоточиться. Скорее могу прокатиться на велосипеде или пройтись быстрым шагом по улице».

 

«Еще я не очень люблю замыкаться в себе. Но и грузить других считаю неправильным. Поэтому могу встретиться с друзьями, от которых гарантированно получу позитивные эмоции, но при этом не буду погружать их в свое уныние. Скорее попытаюсь через их настрой выйти в позитив», - добавила Светлана.

Подписчицы Бондарчук пишут в комментариях, что действуют точно так же.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  