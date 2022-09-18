«Это не самовнушение»: Светлана Бондарчук поделилась, как поднимает себе настроение

Поклонники спросили светскую львицу Светлану Бондарчук, как она повышает себе настроение. 53-летняя предпринимательница ответила, что ей лучше всего в этом вопросе помогает спорт: йога или силовые тренировки.
«Это не самовнушение — все происходит на уровне гормонов, которые вырабатываются после физической активности, - ответила Бондарчук в Telegram. - Когда у меня плохое настроение, я вряд ли возьмусь за книгу или сяду смотреть сериал. В такие моменты мне сложно сосредоточиться. Скорее могу прокатиться на велосипеде или пройтись быстрым шагом по улице».
«Еще я не очень люблю замыкаться в себе. Но и грузить других считаю неправильным. Поэтому могу встретиться с друзьями, от которых гарантированно получу позитивные эмоции, но при этом не буду погружать их в свое уныние. Скорее попытаюсь через их настрой выйти в позитив», - добавила Светлана.
Подписчицы Бондарчук пишут в комментариях, что действуют точно так же.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».