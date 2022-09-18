«Это не самовнушение»: Светлана Бондарчук поделилась, как поднимает себе настроение

«Еще я не очень люблю замыкаться в себе. Но и грузить других считаю неправильным. Поэтому могу встретиться с друзьями, от которых гарантированно получу позитивные эмоции, но при этом не буду погружать их в свое уныние. Скорее попытаюсь через их настрой выйти в позитив», - добавила Светлана.