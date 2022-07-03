«Это мой талант»: Хайди Клум похвасталась способностью контролировать пот

49-летняя модель и телеведущая Хайди Клум раскрыла свой необычный талант. По словам звезды, она может контролировать собственное потоотделение, чем нередко пользуется для работы.

«Я могу заставить свое лицо не потеть, — заявила супермодель в передаче The Late Show. - Я буду потеть как сумасшедшая в тех местах, где вы этого не видите, но я могу сказать себе: «Лицо, не потей прямо сейчас, потому что я не хочу иметь блестящее лицо». Это мой талант».

Хайди показала, что весь ее пот выходит в подмышках, но там зрители его не видят, зато лицо звезды остается идеальным. Способность весьма полезная, говорит модель, особенно когда приходится накладывать грим или косметику несколько часов подряд. Ведущий Стивен Кольбер попросил коллегу поделиться секретом, как она это делает, но Клум сказала, что это ее личный талант.

Добавим, что она уже много сезонов ведет американскую «Минуту славы» под названием America’s Got Talent.

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