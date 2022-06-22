Экс-возлюбленная Тимати нашла плюсы в ипотеке

21 июня бывшая возлюбленная Тимати, модель Алена Шишкова поделилась с поклонниками интерьером своей московской квартиры, которую купила еще в 2020 году в элитном районе столицы.

Несмотря на то что отец ее ребенка — один из самых популярных артистов в стране, девушка взяла недвижимость в ипотеку. Так она сама заявила, когда подписчики предположили, что новое «гнездышко» ей подарил Тимати.

«Сама купила. В ипотеку под 5%. Но уже все выплатила (практически), — поделилась 29-летняя блондинка в социальной сети. — Кстати, многие люди боятся ипотек, считают, что это как-то страшно и лучше накопить. А накопить не получается, в итоге люди живут всю жизнь на съемных квартирах или с родителями. Я тоже так думала раньше. А сейчас понимаю, что ипотека — это вообще не страшно и суперудобно. Закрывается раньше срока. Это мое жизненное открытие».

Шишкова собирается жить в новой квартире с дочерью Алисой, ради которой поддерживает хорошие отношения с Тимати и его матерью. Правда, пока что в элитном жилище продолжается ремонт, так что с переездом придется повременить.

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