Дима Билан украшает свой дом покупками с блошиного рынка

Практически все, что зарабатывает Дима Билан, уходит на обустройство его жилища. Зимой 2020-го артист купил дом в элитном коттеджном поселке в Подмосковье за 330 миллионов рублей. Но приобретение дорогостоящего жилья было только началом тягот звезды.

Вот уже полтора года Билан находится в затяжном ремонте и поиске мебели для своего поместья. В новом интервью он признался, что этот процесс поглощает практически все его финансы.

«Я всегда был фанатом советского конструктивизма и в мебели, и вообще во всем. И у меня сейчас, ну вообще волна эта для многих, да, сейчас как бы стала интересной — обращаться к советским, скажем так, проявлениям стиля», — поделился артист в передаче «Светская хроника» на 5-tv.ru.

Советский антиквариат для своего дома Билан, как оказалось, ищет не в бутиках, а на блошином рынке.

«Я обожаю блошиные рынки, я обожаю рынок Измайлово, которому я передаю привет. Вот там очень много интересного чего можно найти», — говорит певец.

Дима абсолютно не переживает из-за того, что звезде его уровня приходится отовариваться на барахолках. Раскрученность бренда и популярность дизайнера не имеют для него значения. Артист, наоборот, стремится к тому, чтобы к нему относились как к простому человеку.

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