Дэниел Рэдклифф признался, что использовал съемки в «Гарри Поттере» как повод не ходить в школу

Главная звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф признался, что продолжал сниматься в одном фильме про волшебников за другим, чтобы не ходить в школу.
В новом интервью 33-летний актер отметил, что ему очень повезло с поттерианой, так как она давала ему возможность пропадать на съемках и не посещать классные занятия. Полностью школу мальчик, конечно, не забросил, но появлялся там лишь иногда.
«Мои мама и папа спрашивали меня после каждого фильма: «Тебе все еще нравится, и ты хочешь вернуться (к съемкам. — Прим. авт.)?» Я всегда говорил: «Да, я ненавижу школу», — сказал Дэниел в интервью, организованном кинокомпанией A24.
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Актер повторил, что не любил школу и ему не с кем было там общаться. Его собеседник отметил, что Рэдклифф — очень вдумчивый парень, знающий много забавных фактов и создающий впечатление человека, который любит учиться. И странно, что с таким характером он ненавидел школу.
Дэниел же поведал историю, как в восемь или в девять лет один из учителей назвал его глупым. Будущий киногерой тогда мысленно послал педагога куда подальше и решил, что будет учиться так, как сам захочет.
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