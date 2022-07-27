Дэниел Рэдклифф признался, что использовал съемки в «Гарри Поттере» как повод не ходить в школу

Главная звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф признался, что продолжал сниматься в одном фильме про волшебников за другим, чтобы не ходить в школу.

В новом интервью 33-летний актер отметил, что ему очень повезло с поттерианой, так как она давала ему возможность пропадать на съемках и не посещать классные занятия. Полностью школу мальчик, конечно, не забросил, но появлялся там лишь иногда.