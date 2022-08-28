«Чувствовала себя неудачницей»: Рита Дакота рассказала о важной победе над собой

28 августа певица Рита Дакота опубликовала в социальной сети весьма откровенный пост. 32-летняя выпускница «Фабрики звезд» поделилась с поклонниками, что очень долго сторонилась петь на шоу и фестивалях, где выступало сразу несколько исполнителей.
«Вы не знали, но долгие годы я отказывалась петь на сборных концертах музыкальных каналов. И на фестивалях тоже. А если иногда и совершала редкие попытки, то всякий раз возвращалась домой в слезах и с новым обещанием «больше никогда», - пишет Дакота в Telegram.
«На любые подобные предложения я отвечала отказом: «Нет, там не моя аудитория». И не объясняла ни организаторам, ни даже собственной команде, почему именно «нет», просто «нет».
«На таких концертах я долгие годы чувствовала себя неудачницей, аутсайдером. Будто бы я дилетант, артист класса D, случайно затесавшийся среди настоящих звезд на чужом празднике жизни».
«Если это был какой-нибудь выпускной «Муз-ТВ», какая-нибудь премия или «Жара» в Баку, где традиционно визжат только на Егора Крида или Даню Милохина и знают наизусть хиты Зиверт или Лободы, то я со своей «Мантрой», «Карандашом» или еще какой душнотой про бога вечно стояла как дура, наблюдая, как люди в зале, зевая, недоумевали, что это вообще такое и зачем оно тут».
Певица долгие годы придерживалась убеждения, что выступать надо лишь на собственных концертах - куда приходит своя аудитория, заплатившая за билет именно на Дакоту.
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Но занятия духовными практиками и личностным ростом помогло Маргарите перебороть страх «не своей» сцены. Она взрастила уверенность в себе и научилась отдаваться концерту на полную, даже если люди в зале зевают.
«Я *** (очень крутая, - Прим. авт.) Рита Дакота, и моя музыка вечная, гениальная, вне времени, она останется в истории и войдет в учебники однажды. Я это знаю. И все это знают. Вот как я чувствую себя сегодня на любом сборном концерте, - поделилась певица. - И это моя личная победа. Результат моей работы над собой, моего роста, моих медитаций, практик и развития».
Артистка подытожила свой пост заявлением, что на сегодняшний день находится на своем месте. Она уверена, что скоро сможет собрать свой собственный стадион.