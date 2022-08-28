«Чувствовала себя неудачницей»: Рита Дакота рассказала о важной победе над собой

28 августа певица Рита Дакота опубликовала в социальной сети весьма откровенный пост. 32-летняя выпускница «Фабрики звезд» поделилась с поклонниками, что очень долго сторонилась петь на шоу и фестивалях, где выступало сразу несколько исполнителей.

«Вы не знали, но долгие годы я отказывалась петь на сборных концертах музыкальных каналов. И на фестивалях тоже. А если иногда и совершала редкие попытки, то всякий раз возвращалась домой в слезах и с новым обещанием «больше никогда», - пишет Дакота в Telegram.

«На любые подобные предложения я отвечала отказом: «Нет, там не моя аудитория». И не объясняла ни организаторам, ни даже собственной команде, почему именно «нет», просто «нет».

«На таких концертах я долгие годы чувствовала себя неудачницей, аутсайдером. Будто бы я дилетант, артист класса D, случайно затесавшийся среди настоящих звезд на чужом празднике жизни».

«Если это был какой-нибудь выпускной «Муз-ТВ», какая-нибудь премия или «Жара» в Баку, где традиционно визжат только на Егора Крида или Даню Милохина и знают наизусть хиты Зиверт или Лободы, то я со своей «Мантрой», «Карандашом» или еще какой душнотой про бога вечно стояла как дура, наблюдая, как люди в зале, зевая, недоумевали, что это вообще такое и зачем оно тут».