Чтобы спать как королева: в Москве открыли сервис аренды элитных подушек

Арендой квартиры или машины на сутки уже никого не удивишь. А что если сдавать на одну ночь элитные подушки для сна?
Отличная идея, только уже реализованная. В Москве появился сервис пиллоушеринг, или посуточная аренда подушек. Причем можно забрать понравившийся товар из магазина или заказать курьера, который доставит его по адресу.
Естественно, речь идет не об обычных, а о дорогих подушках. Самая дешевая стоит 15 тысяч рублей, а дорогая — почти 50 тысяч. Соответственно, цена суточной аренды для них — 490 и 1990 рублей.
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Организаторы проекта говорят, что предоставляют возможность качественно выспаться клиентам, которые не могут позволить себе элитную подушку, но понимают важность здорового сна. Не зря Москву называют городом, где можно заказать все, что угодно, в любое время дня и ночи. Подробности на pillowsharing.ru.
Интересно, а можно арендовать подушку, которую до тебя брали в прокат Ольга Бузова или Николай Басков, например?