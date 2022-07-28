Чтобы спать как королева: в Москве открыли сервис аренды элитных подушек

Арендой квартиры или машины на сутки уже никого не удивишь. А что если сдавать на одну ночь элитные подушки для сна?

Отличная идея, только уже реализованная. В Москве появился сервис пиллоушеринг, или посуточная аренда подушек. Причем можно забрать понравившийся товар из магазина или заказать курьера, который доставит его по адресу.

Естественно, речь идет не об обычных, а о дорогих подушках. Самая дешевая стоит 15 тысяч рублей, а дорогая — почти 50 тысяч. Соответственно, цена суточной аренды для них — 490 и 1990 рублей.