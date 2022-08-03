Анна Семенович поделилась секретом, как принять свой возраст

Певица Анна Семенович не стесняется говорить о своем возрасте и проблемах со здоровьем. В новом интервью 44-летнюю звезду попросили раскрыть секрет, как принять свой возраст.
«Секрет один — надо саморазвиваться и при необходимости прорабатывать внутренние проблемы с психологами, — ответила экс-«Блестящая». — У каждого человека есть свои комплексы, и все они в основном из детства: у кого-то были слишком строгие родители, у кого-то слишком мягкие, кого-то обидели учителя в школе. Эти комплексы потом управляют человеком. Все это можно исправить, занимаясь с хорошим психологом, хотя бы иногда».
«Я считаю, что надо работать с психологом. Как можно не любить себя в любом возрасте? В любом возрасте ты прекрасен, интересен... Я считаю, что 40 лет — это вообще молодые люди. И в 50, и в 55 молодые. А у нас принято считать, что если тебе чуть за 30, то ты уже старик и тебе надо обязательно уже иметь пятерых детей... Но, к счастью, в последние годы эти рамки и представления начали меняться».
В интервью изданию «А теперь внимание!» певица отметила, что ее любимую психологию нужно преподавать с малых лет — как предмет, помогающий взаимодействовать с людьми и слышать самого себя.
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Продолжая тему возраста, Анна поделилась, что хочет спеть дуэтом с кем-нибудь из молодых артистов, но пока не решила, с кем именно. Из самых юных певица знает только Даню Милохина, Валю Карнавал и еще пяток имен. Но конкретных планов на совместную песню у нее пока нет.