Анна Семенович поделилась секретом, как принять свой возраст

Певица Анна Семенович не стесняется говорить о своем возрасте и проблемах со здоровьем. В новом интервью 44-летнюю звезду попросили раскрыть секрет, как принять свой возраст.

«Секрет один — надо саморазвиваться и при необходимости прорабатывать внутренние проблемы с психологами, — ответила экс-«Блестящая». — У каждого человека есть свои комплексы, и все они в основном из детства: у кого-то были слишком строгие родители, у кого-то слишком мягкие, кого-то обидели учителя в школе. Эти комплексы потом управляют человеком. Все это можно исправить, занимаясь с хорошим психологом, хотя бы иногда».

«Я считаю, что надо работать с психологом. Как можно не любить себя в любом возрасте? В любом возрасте ты прекрасен, интересен... Я считаю, что 40 лет — это вообще молодые люди. И в 50, и в 55 молодые. А у нас принято считать, что если тебе чуть за 30, то ты уже старик и тебе надо обязательно уже иметь пятерых детей... Но, к счастью, в последние годы эти рамки и представления начали меняться».