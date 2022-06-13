«Я как в розетку включаюсь»: Дарья Донцова объяснила свою писательскую продуктивность

На днях известная детективная писательница Дарья Донцова отметила 70-летие.

Читатели до сих пор гадают, сама ли она написала более 200 книг или ей в этом «помогли». В интервью по случаю юбилея автор загадочно ответила на вопрос о том, откуда к ней приходят сюжеты книг.

Когда журналист напомнил, что ее произведения изданы тиражом в 250 миллионов книг, Донцова ответила: «Это не я».

«Как бы мне вам это объяснить? Вы включили магнитофон, поет группа Queen, Фредди Меркьюри. Кто гениальный — магнитофон или Фредди Меркьюри? Магнитофон для того, чтобы пение транслировалось людям. Один человек отдохнет, слушая певца, другой — о чем-то задумается. Я — магнитофон», — сказала Дарья (настоящее имя Агриппина Аркадьевна). «А кто Фреди Меркьюри?» — уточнил журналист ТАСС. «Не знаю. Такое ощущение, что я как в розетку включаюсь. Книги приходят сами».

Углубившись в эту тему, Донцова назвала свое дарование божьим благословением.

«Я понимаю реально, почему я это все получила и почему я не останавливаюсь во всем этом, — отметила писательница. — Я же не могу обмануть Господа. Он в меня поверил, а я что? Скажу: «Спасибо, Господи, хватит»? Так тоже нельзя. Очень не хочется Господа разочаровать».

Напомним, в 2012-2018 годах Донцова занимала первое место в рейтинге по тиражам среди авторов взрослой художественной литературы.

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