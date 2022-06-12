Екатерина Андреева поделилась лайфхаком, как сделать день ярким и приятным

Работать над этим надо начинать с самого утра, считает телезвезда.

12 июня популярная ведущая новостей Екатерина Андреева показала поклонникам свою утреннюю тренировку на гамаке (это еще называют воздушной йогов) и отметила, что по утрам нужно заряжаться позитивной энергией.

Тогда, по словам 56-летней телеведущей, к человеку будет притягиваться подобная энергетика, и день станет ярким, приятным и наполненным событиями. Поэтому в начале дня не стоит лениться или думать о плохом, а лучше отправиться на тренировку.

«Любой вид активности хорош. Что можете, то и делайте. Главное — в удовольствие и с пониманием — вы стараетесь для себя, а значит, и для окружающих. Им радостный человек точно приятнее, чем хмурая особь Ж и М, — пишет Андреева в Telegram. — Так что утро нас встречает, обнимает, заряжает, и в добрый путь».

Поклонники в комментариях поблагодарили звезду ТВ за трансляцию позитивных мыслей.

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