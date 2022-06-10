«Вовремя поменяла траекторию»: Ксения Алферова порадовалась, что не стала работать юристом

48-летняя актриса Ксения Алферова написала пост о том, что работа должна совпадать с любимым делом человека. По мнению звезды, при выборе профессии следует слушать зов своего сердца, понимать, в чем твой талант, а не руководствоваться желанием родителей и общественным мнением.

«На работе мы проводим около 80 процентов своего времени, своей жизни, а если это не наш выбор, если мы не юрист, а артист, не бухгалтер, а повар, не врач, а флорист, то беда. Если мы не любим то, чем занимаемся, то мы не можем хорошо делать свое дело, даже если будем очень ответственно стараться. Сердца в этом деле не будет. Мы будем делить жизнь на работу и жизнь, значит, большую часть времени мы будем не жить, а ждать окончания работы и начала жизни. Это неправильно. От слова «совсем», — делится мыслями Алферова в Telegram.

Актриса отметила, что если бы великие русские поэты и писатели в свое время послушали родителей и общество, то не было бы сегодня такого богатого культурного багажа. Ксения и сама когда-то поменяла одну профессию на другую.

«Я счастлива, что однажды, смогла сделать правильный выбор, повесила пиджак юриста в шкаф и стала актрисой, — призналась она. — Хотя образование юридическое мне очень пригодилось в моей общественной деятельности, в организации фонда нашего и в создании моих литературных посиделок. Я не жалею, что окончила юридический как первое образование и работала юристом, это был интересный опыт, но я вовремя поменяла траекторию».

Напомним, в 1992 году Алферова поступила в Московскую государственную юридическую академию, хотя с детства снималась, так как была дочерь известной актрисы. На рубеже веков она поступила в Школу-студию МХАТ и далее связала свою жизнь с кино, театром и телевидением.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.