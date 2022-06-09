Александр Михайлов поделился, как распознает талант среди начинающих актеров

Звезда фильма «Любовь и голуби», известный актер Александр Михайлов почти 15 лет преподает актерское мастерство во ВГИКе. Среди его учеников — Нино Нинидзе и Агата Муцениеце.

В новом интервью 77-летнего мастера спросили о том, как разглядеть талант среди сотен желающих стать актерами студентов.

«Когда в аудиторию заходит очередная пятерка, сразу вижу, где самодеятельность, где зажатость, где неискренность. Еще мне важно, как претендент реагирует на выступление конкурента. Вот человек читает, а другой смотрит только на комиссию. А порой паренек или девушка растворяется в читающем, в поэзии, просто влюбленно на соперника смотрит! И я думаю: у этого человека распахнутая душа, чистое восприятие. Вот это моя девчонка или мой парень! Правда, потом этот трепетный абитуриент далеко не всегда сам может выдать что-то настоящее», — рассказал актер и педагог изданию 7days.

Михайлов добавил, что он из тех учителей, кто запрещает студентам сниматься в кино до третьего курса. Сначала учеба, а потом съемки, — считает Александр Яковлевич.

Он также признался, что очень беспокоится о судьбах своих учеников, ведь хорошие фильмы не всегда становятся популярными. Из-за своих переживаний мэтр уже несколько лет хочет уйти из института, но остается потому, что у него прекрасные коллеги и ученики.

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