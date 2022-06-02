Продаем сумку Ивлеевой и шляпу Тодоренко: «Пятница!» дает пример осознанного потребления

Телеканал и дизайнер Маша Цигаль показали, как из старых вещей можно сделать уникальные.

Канал «Пятница!» совместно с дизайнером Машей Цигаль выпустил коллекцию одежды «Бывшие», созданную из собственного мерча, накопившегося с 2017 года. Модельер переосмыслила лежавшие на складе телевизионщиков футболки, толстовки, платья и плащи, и соединила их между собой по методу апсайклинга (нового использования старых вещей).

«Старая-новая» коллекция состоит из девяти уникальных предметов одежды, которые можно купить в интернет-магазине канала. Так «Пятница!» привлекает внимание к шеринг-экономике и осознанному потреблению.

«Апсайкл и осознанное потребление стали моим стилем жизни, — говорит Маша Цигаль. — Апсайкл — это очень модное направление, которое не очень сильно развито в России, но это всего лишь вопрос времени. Мне приятно быть в этом пионером и участвовать в инициативе телеканала «Пятница!», обладающего огромной и прогрессивной аудиторией». «Апсайкл помогает нам быть уникальными: находишь какие-то вещи в своем гардеробе, что-то в них переделываешь, что-то убираешь — и вот, у тебя такая вещь, как ни у кого. А осознанность — это когда ты приходишь в магазин с шопером, а не с одноразовыми пакетами; это когда даешь вещам новую жизнь, а не спонсируешь масс-маркет».

Кстати, к каждой вещи из новой коллекции прикреплена бирка с номером телефона. Позвонив по нему, можно узнать историю создания этого предмета, которую расскажет сама Маша Цигаль.

Но на этом история осознанного потребления в исполнении «Пятницы» не закончилась. Со 2 по 7 июня в Telegram-канале канала пройдет гаражная распродажа «Бывшие звезд». На ней будут представлены сумка Насти Ивлеевой, плащ и сумка Константина Ивлева, свитер Рената Агзамова, шляпа Регины Тодоренко, галстук-бабочка Тимура Родригеза, плащ из клипа Сергея Жукова и другие личные вещи звезд канала.

Чтобы стать обладателем одной из них, нужно правильно ответить на вопрос. Подробности указаны тут.

«В проекте «Бывшие» мы хотим рассказать миллионам наших зрителей, что важно делиться друг с другом. И если у вас есть вещи, которые стали не нужны, — не выбрасывайте, отдайте тому, кто в них нуждается», — отметил директор по маркетингу канала «Пятница!» Артемий Гладченко.

Добавим, что партнером проекта «Бывшие» стал фонд «Второе дыхание» — некоммерческая организация, занимающаяся сбором, сортировкой, перераспределением и переработкой одежды на любой стадии ее жизни.

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