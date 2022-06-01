Жених Бритни Спирс после выкидыша: «Жизнь слишком удивительна, чтобы отвлечься от оптимизма»

Сэм Асгари не стал унывать даже когда его невеста потеряла ребенка.

У жениха Бритни Спирс, 28-летнего фитнес-тренера Сэма Асгари вышло интервью в журнале GQ.

Оно было записано всего через два дня после того, как певица объявила о своем выкидыше. Журналистка подумала, что из-за горя так и не ставший отцом Сэм отменит встречу, но Асгари согласился на разговор, попросив лишь не задавать вопросов о потерянном ребенке. Однако в конце беседы он все равно коснулся неприятной темы.

«Это то, что происходит со многими людьми. И я услышал одну прекрасную вещь: когда ребенок будет готов, он родится», — спокойно прокомментировал ситуацию жених Бритни.

Журналистка отметила, что Сэм — настоящий оптимист, и герой интервью тут же поделился своим настроем стать отцом.

«Ничто в мире не может сбить меня с этого пути, — сказал он. — Моя жизнь слишком удивительна, чтобы отвлечься от оптимизма, позитива и всего такого».

Напомним, Асгари встречается со Спирс и оказывает ей поддержку с 2016 года. В сентябре 2021-го, когда поп-звезда избавилась от юридической опеки своего отца, Сэм тут же сделал ей предложение. Будущие супруги не стали скрывать, что будут активно работать над появлением общего ребенка.

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