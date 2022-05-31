А ты русский: как американцы отличают наших соотечественников в США

Есть пять отличий, от которых трудно избавиться, даже прожив за границей несколько лет.

Можно уехать в Америку, устроиться там на престижную работу, прожить десять лет, а все равно местные жители будут узнавать в тебе русского.

Есть несколько признаков, по которым граждане США легко вычислят «русскую душу». О них рассказали наши соотечественники, много лет живущие за океаном.

Завтрак

Завтрак русского человека — это большой выбор каш, кисломолочные продукты, чай, мед, сырники, вареные яйца, запеканки. Переехав в Америку, люди редко от этого отказываются и едут в русский магазин на другой конец города закупаться крупами.

Американец же предпочтет хлопья с молоком, сэндвич с арахисовой пастой и стакан сока.

Русская хозяйка сварит суп на три дня, напечет пирожков, закупится яйцами и овощами. Американка скорее разогреет полуфабрикат или купит готовое блюдо. Так что наших соотечественников можно легко отличить по завтраку или продуктовой корзине.

Улыбка

Ну это уже стало притчей во языцех. Житель запада улыбается из вежливости, для него отсутствие улыбки — это признак враждебности.

У русских, наоборот, принято улыбаться, когда проявляешь симпатию к приятному человеку. Дежурные «смайлы» практикуются только в заведениях с американским сервисом или на официальных мероприятиях (и то не всегда).

Акцент

Русские эмигранты стараются говорить по-английски правильно — как их учили в школе, университете, на курсах. Американцы же по-другому расставляют акценты, опускают окончания и целые слова в предложениях. Они всегда «выкупают» приезжих по манере речи, пока те не подстроятся под местный говор.

По этой же причине русских актеров редко берут в голливудское кино. Их либо переозвучивают, либо дают роли их соотечественников.

Одежда

Американцы привыкли одеваться удобно: шорты, лосины, широкие рубахи, растянутые футболки. Если человек не является звездой, моделью или предпринимателем, ему зачастую неинтересно, что сейчас в моде. На вечеринку еще можно нарядиться, а в обычно жизни главное — удобство.

Если по улице идет женщина в платье, на каблуках, с прической и макияжем, скорее всего, она не американка. Наши же женщины даже при минимуме средств всегда стараются выглядеть неотразимо.

Тип лица

Можно перенять американские привычки в еде и одежде, научиться постоянно улыбаться и говорить без акцента. Но выходца из России или стран Восточной Европы всегда выдаст славянский тип лица. Вряд ли кто-то будет делать пластическую операцию, чтобы влиться в американское общество. Хотя всякие индивиды находятся…

Список подготовила компания Smapse, занимающаяся организацией обучения за границей.

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