А ты русский: как американцы отличают наших соотечественников в США

Можно уехать в Америку, устроиться там на престижную работу, прожить десять лет, а все равно местные жители будут узнавать в тебе русского.
Есть несколько признаков, по которым граждане США легко вычислят «русскую душу». О них рассказали наши соотечественники, много лет живущие за океаном.
- Завтрак
Завтрак русского человека — это большой выбор каш, кисломолочные продукты, чай, мед, сырники, вареные яйца, запеканки. Переехав в Америку, люди редко от этого отказываются и едут в русский магазин на другой конец города закупаться крупами.
Американец же предпочтет хлопья с молоком, сэндвич с арахисовой пастой и стакан сока.
Русская хозяйка сварит суп на три дня, напечет пирожков, закупится яйцами и овощами. Американка скорее разогреет полуфабрикат или купит готовое блюдо. Так что наших соотечественников можно легко отличить по завтраку или продуктовой корзине.
- Улыбка
Ну это уже стало притчей во языцех. Житель запада улыбается из вежливости, для него отсутствие улыбки — это признак враждебности.
У русских, наоборот, принято улыбаться, когда проявляешь симпатию к приятному человеку. Дежурные «смайлы» практикуются только в заведениях с американским сервисом или на официальных мероприятиях (и то не всегда).
- Акцент
Русские эмигранты стараются говорить по-английски правильно — как их учили в школе, университете, на курсах. Американцы же по-другому расставляют акценты, опускают окончания и целые слова в предложениях. Они всегда «выкупают» приезжих по манере речи, пока те не подстроятся под местный говор.
По этой же причине русских актеров редко берут в голливудское кино. Их либо переозвучивают, либо дают роли их соотечественников.
- Одежда
Американцы привыкли одеваться удобно: шорты, лосины, широкие рубахи, растянутые футболки. Если человек не является звездой, моделью или предпринимателем, ему зачастую неинтересно, что сейчас в моде. На вечеринку еще можно нарядиться, а в обычно жизни главное — удобство.
Если по улице идет женщина в платье, на каблуках, с прической и макияжем, скорее всего, она не американка. Наши же женщины даже при минимуме средств всегда стараются выглядеть неотразимо.
- Тип лица
Можно перенять американские привычки в еде и одежде, научиться постоянно улыбаться и говорить без акцента. Но выходца из России или стран Восточной Европы всегда выдаст славянский тип лица. Вряд ли кто-то будет делать пластическую операцию, чтобы влиться в американское общество. Хотя всякие индивиды находятся…
Список подготовила компания Smapse, занимающаяся организацией обучения за границей.
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