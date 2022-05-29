«КПД просто невероятный!»: Анита Цой поделилась, откуда берет энергию и позитив

29 мая певица Анита Цой поделилась с поклонниками фотографиями и видео своего приусадебного участка и написала, что в последнем месяце весны там всегда много работы. Однако ухаживать за растениями 51-летней артистке в радость, ведь, кроме труда, этот процесс включает в себя большое количество красоты.

«Только представьте себе, вокруг все распускается, цветет и наливается соком. Душа радуется! – пишет Анита в Telegram. — Вы часто спрашиваете, откуда я беру свою энергию и позитив. Во многом от общения с природой. И не важно, что после работы в саду я чумазая. Зато счастливая!» «Я провожу в саду или в огороде всю первую половину дня. Надышусь свежим воздухом, поработаю на природе, а потом на концерты или в студию. КПД просто невероятный!»

Добавим, что в саду у певицы растут несколько видов цветов и деревьев. Все это великолепие, наверняка требует немалого ухода. Цой, кстати, сняла видео с красотами своего приусадебного участка.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.