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Ивлев поделился лайфхаком, как закрепить разделочную доску на скользской столешнице

Профессиональный повар уделяет внимание технике безопасности.

Ивлев поделился лайфхаком, как закрепить разделочную доску на скользской столешнице
Константин Ивлев. Фото: канал ТНТ

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев стал новым гостем YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» и с первых минут передачи поделился профессиональный лайфхаком.

48-летний кулинар обратил внимание на то, что в кухне-студии у Ляйсан разделочные дочки скользят по гладкой столешнице.

«Вообще, с точки зрения безопасности – не пожарной, а просто безопасности – это очень страшно. Потому что доска может выйти, и ножом можно себе «маникюр» сделать очень быстрый», — предупредил Ивлев.

Он отметил, что профессиональные повара и кулинарные блогеры не допускают такой оплошности. Они отрывают большой отрезок бумажного полотенца, сворачивают его вдвое, слегка смачивают водой и кладут разделочную доску сверху. В результате последняя как бы присасывается к столешнице и уже не гуляет под руками повара.

Константин отметил, что вместо бумажных полотенец можно использовать и обычные. На вопрос, кто придумал этот лайфхак, он ответил: «Люди, которые не хотят себе делать экстренный маникюр».

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