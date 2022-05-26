Собчак рассказала, когда у нее возникает настроение посмеяться над Боней

Телеведущая поделилась, чем занимается во время долгих поездок в автомобиле.

Скандальная телеведущая Ксения Собчак рассказала своим поклонникам, чем она занимается в машине, когда едет куда-то. Между прочим, иногда 40-летняя журналистка проводит в дороге по полдня. По ее же словам.

Так вот, в эти часы звезда составляет подборки книг для своих подписчиков, готовит вопросы к своим интервью, занимается шопингом онлайн и созванивается с коллегами по видеосвязи. Все вполне ожидаемо, но двумя пунктами в этом списке Ксения Анатольевна смогла удивить.

«Делаю маску, придумываю подколы для Бони», — написала Собчак в Telegram.

Напомним, звезда «Дома-2» Виктория Боня считает, что у бывшей ведущей проекта к ней нездоровый интерес. Собчак действительно любит пошутить над светской львицей по любому поводу.

Напомним, недавно эти две теледивы схлестнулись едкими комментариями после появления Бони на Каннском кинофестивале 2022 года.

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