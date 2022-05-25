Роза Сябитова поделилась, как борется с профессиональным выгоранием

Знаменитая сваха уже много лет совмещает свою основную деятельность со съемками на ТВ, блогерством и написанием книг.

Телевизионная сваха Роза Сябитова поделилась с подписчиками, как она борется с профессиональным выгоранием. Да-да, для звезд центральных каналов это очень актуальная проблема. Не все выдерживают безумный рабочий ритм при загруженном графике съемок.

«Как только ощущаю приближение симптомов, сразу использую методы профилактики: четкий распорядок дня, регулярное питание, отдых и сон, — пишет в Сябитова в Telegram. — А чтобы сохранить профессиональную форму, пока программа в отпуске, я снимаюсь в других проектах».

Напомним, 60-летняя телеперсона уже почти 14 лет является соведущей популярного брачного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале. При этом она активно посещает другие проекты. Например, участвовала в передачах «Жестокие игры», «Моя мама готовит лучше», «Секрет на миллион», «Форт Боярд», «Звезды в Африке» и многих других.

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