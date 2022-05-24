«Я живу мечтой»: Том Круз объяснил, почему работает без выходных

Актер считает, что с профессией ему очень повезло.

Том Круз — одна из самых занятых звезд Голливуда. Снявшись в одном фильме, он тут же берется за второй, не позволяя себе даже пары недель отпуска. Такой подход позволяет 59-летнему артисту стабильно выпускать по одному фильму в год.

В новом интервью для журнала Bella киногерой признался, что у него нет выходных, но есть дни, когда он отдыхает лишь потому, что не присутствует на съемочной площадке или совещании по поводу нового фильма.

Свой феноменальный трудоголизм актер и режиссер объясняет следующим образом.

«Послушайте, это удача, мне повезло, — цитирует Тома портал Contact Music. — Я провел свою жизнь на съемочных площадках и путешествовал по миру, и это то, чем я всегда хотел заниматься. Так что это не работа — я живу мечтой».

Напомним, что даже в период буйства пандемии Круз был тем, кто ни за что не собирался останавливать производство своих фильмов. В 2020-21 годах он усиленно снимал продолжение боевика «Миссия невыполнима» и сам выполнял каскадерские трюки.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.