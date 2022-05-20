И стол, и дом: в Великобритании должники по ЖКХ греются и моются в «Макдоналдсе»

Это не анекдот, а конкретные опасения благотворительных организаций страны.

А помните, как мы смеялись, что рестораны «Макдоналдс» — это не только точка общепита, но и общественный туалет? Британцы пошли дальше русских и начали использовать заведения этой франшизы гораздо шире.

Так одна благотворительная организация рассказала изданию The Guardian, что семьи, которые не могут справиться с оплатой непомерных счетов за электричество, используют «макдаки» как запасную кухню и ванную.

Они покупают детям относительно дешевый обед и часами сидят, греясь в теплом ресторане, смотря ТВ через бесплатный Wi-Fi, а потом идут чистить зубы и умываться в туалет заведения.

И это еще цивилизованный метод. По словам представителя фонда Fuel Bank Мэтью Коула, некоторые отчаявшиеся греют еду на свечах и сжижают старую мебель, чтобы согреться. А это, как известно, чревато пожарами.

Оплата тепла и электричества в Великобритании становится большой проблемой, люди с достатком ниже среднего все чаще выбирают экономить на коммуналке и искать какие-то выходы, как в случае с «Макдоналдс». Для помощи им создаются фонды, выделяются правительственные гранты — лишь бы граждане не впадали в крайности.

Страшно представить, что бы случилось в этой европейской стране, если бы у них тоже закрылись рестораны «Макдоналдс»…

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