«В меня никто не верил, даже родители»: Бабкина вспомнила, как нашла свое место под солнцем

В новом интервью народная певица Надежда Бабкина вспомнила свое сельское детство и первые годы в Москве. В 1971-м начинающая артистка приехала покорять столицу и быстро поняла, что для этого нужен особый дух.
«В меня никто не верил, даже родители. В Москве у меня не было никаких знакомых, никакого блата. Я даже не подозревала тогда, что стану москвичкой на всю оставшуюся жизнь. Радость меня переполняла, я испытывала новое для себя состояние — какую-то мощную веру в собственное будущее», — поделилась певица с журналом «Москвич».
«Сразу ухватила ритм города. В Москве очень стремительный поток событий, необходимо все время шевелиться, моментально реагировать, мыслить темпово. «Завтра подумаю, а послезавтра скажу» — это не про столицу. Только здесь и сейчас. Иначе поезд уйдет. Тебя спросили — быстро реагируй. Пришла идея в голову — тут же предлагай. Только так можно найти свое место под солнцем в Москве».
«Оказавшись в Москве, я действовала подобным образом: всякий раз старалась себя проявить, продемонстрировать смелость, желание, стремление. Люди видели мое рвение. Под лежачий камень вода не течет — запомните это. В конце концов, обратят внимание и скажут: «Лучше ей дать все, что она хочет, чтобы только отвязалась». Правил-то нет особых. Надо жить в тех правилах, которые тебя окружают».
Бабкина призналась, что очень любит российскую столицу, ведь здесь ей удалось реализовать все свои мечты. При этом она упрекнула коренных москвичек, мол, им не хватает здоровой наглости. Те, кто родился в мегаполисе, не такие бойкие, считает Надежда Георгиевна, ведь им не нужно «зацепиться» и удержаться в большом городе. А приезжие, наоборот, проявляют энергичность и смекалку. Как и сама Бабкина когда-то.
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