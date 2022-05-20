«В меня никто не верил, даже родители»: Бабкина вспомнила, как нашла свое место под солнцем

В новом интервью народная певица Надежда Бабкина вспомнила свое сельское детство и первые годы в Москве. В 1971-м начинающая артистка приехала покорять столицу и быстро поняла, что для этого нужен особый дух.

«В меня никто не верил, даже родители. В Москве у меня не было никаких знакомых, никакого блата. Я даже не подозревала тогда, что стану москвичкой на всю оставшуюся жизнь. Радость меня переполняла, я испытывала новое для себя состояние — какую-то мощную веру в собственное будущее», — поделилась певица с журналом «Москвич».

«Сразу ухватила ритм города. В Москве очень стремительный поток событий, необходимо все время шевелиться, моментально реагировать, мыслить темпово. «Завтра подумаю, а послезавтра скажу» — это не про столицу. Только здесь и сейчас. Иначе поезд уйдет. Тебя спросили — быстро реагируй. Пришла идея в голову — тут же предлагай. Только так можно найти свое место под солнцем в Москве».

«Оказавшись в Москве, я действовала подобным образом: всякий раз старалась себя проявить, продемонстрировать смелость, желание, стремление. Люди видели мое рвение. Под лежачий камень вода не течет — запомните это. В конце концов, обратят внимание и скажут: «Лучше ей дать все, что она хочет, чтобы только отвязалась». Правил-то нет особых. Надо жить в тех правилах, которые тебя окружают».