Ольга Серябкина назвала три пункта, которые позволяют ей шикарно выглядеть

17 мая певица Ольга Серябкина появилась на музыкальной премии «Жара» в элегантном светлом наряде, открывающем плечи и ножки. После мероприятия 37-летняя артистка вышла в социальные сети и поделилась со своими подписчиками, что в этом году премия стала для нее особенной — ведь за один вечер ей наговорили столько комплиментов о ее женственности, красоте и фигуре после рождения ребенка.

«На самом деле, я сама себе тоже вчера очень нравилась! — написала Ольга в Telegram. — Все спрашивали про мой секрет. А он простой: вкусная еда, секс и музыка (моя)».

Напомним, в ноябре 2021 года Серябкина впервые стала матерью: у них с мужем Георгием Начкебией появился сын Лука. Как это обычно бывает у звезд, певица делилась фотографиями с округлившимся животом во время беременности, а после родов удивляла поклонников снимками постройневшей фигуры.

Ну, теперь хотя бы понятно, как она так быстро вернула себе стройную форму.

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