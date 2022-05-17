Меган Фокс призналась, что разрезала комбинезон ради срочного интима со своим женихом

Дорогая одежда не стала препятствием для необузданного желания между актрисой и ее возлюбленным.

Проказница Меган Фокс поделилась в социальных сетях отрывком из переписки со своим стилистом. 35-летняя актриса спросила у специалиста о стоимости одной вещи из ее гардероба, потому что она намеренно испортила этот элемент одежды.

Речь идет о голубом комбинезоне. Но гораздо интереснее то, что с ним произошло. Судите сами.

«Был ли этот голубой наряд дорогим, потому что мы просто вырезали в нем дырку в промежности, чтобы заняться сексом?» — написала звезда. «Я тебя ненавижу, — со смайликами ответил стилист. – Я починю его».

Похоже, что отношения у Меган Фокс и ее жениха Machine Gun Kelly прямо-таки ненасытные. Пара признается, что пьет кровь друг друга, а порвать дорогую одежду во время интимной близости для них вообще не проблема.

больше по теме Machine Gun Kelly готовит для Меган Фокс эпатажную свадьбу в готическом стиле Музыканту трудно найти место, подходящее его творческому замыслу.

Актриса явно хотела похвастаться своей бурной половой жизнью, когда выложила этот скриншот в соцсети. Мы рады за тебя, Меган.

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