Меган Фокс призналась, что разрезала комбинезон ради срочного интима со своим женихом

Проказница Меган Фокс поделилась в социальных сетях отрывком из переписки со своим стилистом. 35-летняя актриса спросила у специалиста о стоимости одной вещи из ее гардероба, потому что она намеренно испортила этот элемент одежды.
Речь идет о голубом комбинезоне. Но гораздо интереснее то, что с ним произошло. Судите сами.
«Был ли этот голубой наряд дорогим, потому что мы просто вырезали в нем дырку в промежности, чтобы заняться сексом?» — написала звезда.
«Я тебя ненавижу, — со смайликами ответил стилист. – Я починю его».
Похоже, что отношения у Меган Фокс и ее жениха Machine Gun Kelly прямо-таки ненасытные. Пара признается, что пьет кровь друг друга, а порвать дорогую одежду во время интимной близости для них вообще не проблема.
Актриса явно хотела похвастаться своей бурной половой жизнью, когда выложила этот скриншот в соцсети. Мы рады за тебя, Меган.
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