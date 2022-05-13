Дачные страсти: для британский пенсионеров выпустили презервативы в пачках из-под семян

Для британских пенсионеров-огородников выпустили серию бесплатных презервативов, замаскированных под упаковки с семенами. Да еще и плоды на пачках нарисовали такие непристойные… С подтекстом, в общем.

Дело в том, что благотворительная организация Relate провела исследование и выяснила: 62% опрошенных старше 65 лет считают себя «любителями сексуальных приключений», но многим из них неловко признаваться в своей сексуальной активности, и 52% не пользуются презервативами, что приводит к распространению половых инфекций.

И вот чтобы повысить осознанность старшего поколения, у которого есть еще порох в пороховницах, благотворители и рекламисты разработали вот такую «зеленую» контрацепцию. Она еще из биоразлагаемых материалов состоит. Серия называется The Hornicultural Society, что переводится «Садоводческое общество», но корень horni также часто используется в английском языке для обозначения возбуждения.

«Наша кампания направлена ​​на то, чтобы пролить свет на красоту секса и близости в зрелом возрасте и разрушить табу», — говорится на сайте организации.

Почему именно овощи и фрукты? Да потому что после секса и общения с родственниками третьим любимым занятием у пожилых британцев, согласно опросу, является садоводство.

Итак, вам лучок, сливку или этот сочный баклажан?

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.