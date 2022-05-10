Бузова призвала «сделать свою жизнь идеальной» 10 мая

А Ольга Бузова продолжает подмечать необычные праздники и делиться со своими поклонниками их содержанием. Так 10 мая певица и телеведущая рассказала о Дне девяти жизней. По словам блогера, к кошкам эта дата не имеет никакого отношения, но она как бы подталкивает человека начать новую жизнь.

«Каких-то особых традиций, как праздновать этот день, нет, но что можно сделать: избавиться от ненужных вещей, убраться дома, избавиться от ненужных людей, которые не приносят вам никакого удовольствия, избавиться от чувства вины – либо простить и отпустить, либо перестать себя постоянно грызть, — рассказала Бузова в Telegram. — Ну, то есть, избавиться от всего ненужного, что есть в жизни, и сделать свою жизнь идеальной. Действуйте!»

Добавим, что в Сети действительно трудно найти информацию о происхождении и истинном смысле этого праздника. Но разве того, что сказала Ольга, не достаточно?

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.