«Живите настоящей жизнью»: Софи Тернер дистанцировалась от соцсетей и токсичных комментаторов

В новом интервью звезда «Игры престолов» Софи Тернер призналась, что раньше очень остро реагировала на комментарии в социальных сетях. Девушка читала какую-нибудь гадость о себе и думала, что все вокруг считают так же, как автор критического комментария. А потом подолгу прокручивала написанное в своей голове.

26-летняя артистка призналась, что хотела бы никогда не попадать в этот мир постов и лайков, но просто удалиться из него не может.

Помог ей психотерапевт, который в определенный период прорабатывал с Софи ее расстройство пищевого поведения. Однажды актриса огорчилась из-за комментариев о том, что она толстая и непривлекательная, и тогда специалист поддержала девушку ободряющими (или нет) словами.

«Она сказала мне: «Знаешь, на самом деле всем наплевать. Я знаю, ты так думаешь, но больше никто так не думает. Ты не так уж и важна». Это лучшее, что кто-либо мог мне сказать», — вспоминает Тернер в интервью британской версии журнала Elle. «Я заметила, что социальные сети вызывают у меня невероятное беспокойство, и я стараюсь дистанцироваться от них. Отключить их от моего телефона было так полезно. Теперь, если мне и приходится заниматься ими, то по несколько минут один или два раза в неделю, а не целыми часами каждый день. И все стало по-другому. Живите настоящей жизнью — это намного веселее».

Напомним, жизнь у звезды идет в гору. Недавно она призналась, что очень вовремя вышла замуж, а появление дочери усилило ее актерские навыки. Кроме того, Софи беременна уже вторым ребенком.

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