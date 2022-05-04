Седокова поделилась лайфхаком, который должны знать все верные мужья

Певица Анна Седокова нашла на просторах социальных сетей забавный видеосовет, как мужчина должен отвечать посторонней женщине, которая восхищается миловидностью его ребенка. Звезда отправила ролик своему супругу и посоветовала поклонницам сделать то же самое.
На англоязычном видео запечатлен молодой отец с красивой девочкой, которую держит за руку. К ним подходит девушка и делает комплимент ребенку.
«О, боже мой! Ваша дочь такая милая», — говорит она.
«Большое вам спасибо, она выглядит точно так же, как ее мать. Которую я безумно люблю», — отвечает мужчина.
После этого он предупреждает дочь не разговаривать с незнакомцами и уносит ее.
Отличный пример для всех мужей. Да женам не помешает его запомнить.
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