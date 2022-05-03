«Не оценивают, не критикуют и любят»: Митя Фомин перечислил плюсы домашних животных

Артист считает, что питомцы меняют жизнь своих хозяев к лучшему.

Певец Митя Фомин поделился со своими поклонниками, что его с детства окружали животные, и в первую очередь собаки. 3 мая 48-летний артист начал воспитывать нового четвероногого друга и отметил, что наличие питомца положительно влияет на образ жизни и, вполне возможно, на ее продолжительность.

«Ежедневные тридцать минут прогулок — идеальны для эмоционального состояния и помогают держать форму. А с такими породами, как у меня, гулять нужно один-два часа в день! Это двойной бонус, — поделился опытом Фомин в Telegram. — Есть исследования, что владельцы животных реже обращаются к врачам. И у них ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний».

Также исполнитель отметил, что с животными легче пережить стресс.

«У питомцев с хозяином особая, некоторые даже говорят, телепатическая связь. Животные считывают эмоции, реагируют на жесты, распознают тон голоса и даже некоторые слова. А мы чувствуем, что нас понимают и поддерживают. Депрессия и тревога, если не исчезают совсем, то сильно притупляются».

А еще питомцы расширяют круг общения своих хозяев.

«Гуляя с собакой, всегда легче познакомиться или заговорить с кем-то на улице. А сколько свиданий и семей организовалось вот так, во время прогулок. Кстати, считается, что и разводов в семьях с животными меньше: люди более счастливы в отношениях».

И под конец Фомин напомнил, что животные влияют на самооценку человека.

«Их любовь безусловна, им не важны ваши успехи, статус и внешность. Они любят вас просто так! А еще животные не оценивают, не критикуют, любят и принимают такими, какие мы есть».

После всех этих доводов артист удивляется, как можно жить без собаки.

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