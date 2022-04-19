Екатерина Волкова собрала советы, как сделать кухонные полотенца мягкими и впитывающими

40-летняя актриса Екатерина Волкова спросила у своих поклонников совет по домашнему хозяйству.

«Купила новые кухонные полотенца, а они не впитывают воду совсем, жесткие на ощупь. Напишите, если знаете, как сделать их более впитывающими», — обратилась звезда «Ворониных» к подписчицам в Telegram.

И вот какие комментарии по данной проблеме оставили ей хозяйки:

«Может помочь постирать несколько раз»;

«Попробуйте в большом количестве «Ленора» подержать»;

«Моя мама часто ополаскивает полотенца после стирки с крупной солью, становятся мягче»;

«Если в составе много синтетики, то они как пластмассовые, не впитывают»;

«Кроме как выбросить, больше ничего не помогло»;

«Все икеевские полотенца тоже поначалу не впитывают. Но стирки спасают. Раз десять, и можно уже нормально использовать»;

«Уксус в помощь! Замочить в нем»;

«Сначала постирайте полотенца обычным образом. А потом добавьте столовую ложку соли на литр воды. Немного пополоскать полотенца и оставить на 30 минут. Далее промыть, и они становятся идеально мягкими».

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