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Екатерина Волкова собрала советы, как сделать кухонные полотенца мягкими и впитывающими

Поклонники звезды поделились своими лайфхаками.

Екатерина Волкова собрала советы, как сделать кухонные полотенца мягкими и впитывающими
Екатерина Волкова. Фото: t.me/ekaterinavolkovaactress

40-летняя актриса Екатерина Волкова спросила у своих поклонников совет по домашнему хозяйству.

«Купила новые кухонные полотенца, а они не впитывают воду совсем, жесткие на ощупь. Напишите, если знаете, как сделать их более впитывающими», — обратилась звезда «Ворониных» к подписчицам в Telegram.

И вот какие комментарии по данной проблеме оставили ей хозяйки:

  • «Может помочь постирать несколько раз»;
  • «Попробуйте в большом количестве «Ленора» подержать»;
  • «Моя мама часто ополаскивает полотенца после стирки с крупной солью, становятся мягче»;
  • «Если в составе много синтетики, то они как пластмассовые, не впитывают»;
  • «Кроме как выбросить, больше ничего не помогло»;
  • «Все икеевские полотенца тоже поначалу не впитывают. Но стирки спасают. Раз десять, и можно уже нормально использовать»;
  • «Уксус в помощь! Замочить в нем»;
  • «Сначала постирайте полотенца обычным образом. А потом добавьте столовую ложку соли на литр воды. Немного пополоскать полотенца и оставить на 30 минут. Далее промыть, и они становятся идеально мягкими».

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домашнее хозяйствоЕкатерина Волковакухнякухонная утварьлайфхак