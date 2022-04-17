«Ообычный медицинский лейкопластырь»: Виктория Боня рассказала, как безболезненно носить каблуки

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня разместила в личном микроблоге советы по правильному использованию туфель на высоком каблуке.
Боня обожает ходить на высокой шпильке и не только. Поэтому модель знает, как не превратить красивую обувь в мучительное испытание.
«Мои лайфхаки, как носить каблуки без боли. Наклейте пластыри заранее. Если вы знаете, в каком месте вам обычно натирает новая обувь, заранее наклейте на эти зоны пластырь», – заявила Боня.
Также особое внимание Боня уделяет обычному пластырю.
«Обувь на размер больше. Стилисты на дорожки обычно подбирают обувь на размер больше, в которую подкладывают специальные гелевые подушечки. Так обувь сидит на ноге не слишком плотно, не скользит, не мешает циркуляции крови и не приводит к отекам», – добавила Виктория Боня.
«Возьмите обычный медицинский лейкопластырь, перемотайте им вместе третий и четвертый пальцы ноги, считая от большого (средний и безымянный), а затем надевайте туфли. Между третьим и четвертым пальцами ноги есть нерв, который вызывает ощущение боли, если на него оказывается давление. Лейкопластырь снимает давление на нерв», – посоветовала Боня.
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