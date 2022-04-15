«Боже мой, на что я жаловалась?»: Кортни Кокс поделилась советом, как не стареть душой

57-летняя актриса Кортни Кокс появилась на обложке журнала InStyle и рассказала в интервью о том, как она внедряется в социальные сети.

Звезда «Друзей» стала блогером, публикует видео своих занятий на фортепиано или рецепты. Артистка призналась, что модные приложения нужны ей для творчества, она готова развиваться в них, даже если со стороны это выглядит глупо. А лайки и позитивные комментарии только мотивируют Кортни.

«Некоторое время я думала: «О, здорово! Люди так добры ко мне, это так приятно!» Я понятия не имела, что если продолжить прокручивать комментарии, в конце концов доберешься до действительно подлых. Например, «Зачем ты вообще делаешь это дурацкое видео?» или «Это вообще Кортни?» Они такие грубые», — говорит Кокс.

Но самым суровым критиком звезды оказалась ее 17-летняя дочь Коко. Девушка иногда появляется в постах матери, но в целом у нее довольно смешанные чувства по поводу самовыражения Кортни в Интернете.

«Коко очень смущает многое из того, что я выкладываю, — говорит Кокс. — Иногда она говорит: «Мама, это такое дно». Однажды я исполнила танец, и она была огорчена. На самом деле, когда я его вспоминаю, тоже немного огорчаюсь».

Но у актрисы довольно своеобразное отношение к тому, для чего она стара, а для чего – нет.

«Неважно, насколько старой вы выглядите сегодня, — заявила она. — Через несколько лет вы оглянетесь назад и скажете: «Боже мой, на что я жаловалась?» Поэтому мы не должны тратить на это ни минуты».

Напомним, у кинозвезды всего один ребенок – от брака с актером Дэвидом Аркеттом. После развода Кортни стала встречаться с музыкантом Джонни Макдейдом. Пара хотела пожениться, но потом передумала и решила остаться просто в отношениях.

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