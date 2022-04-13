«Думал, что моя жизнь кончена»: звезда «Шан-Чи» поблагодарил бывшего босса за свое увольнение

До начала актерской карьеры Симу Лю пережил позор увольнения, после которого завязал с корпоративной работой и отправился покорять Голливуд.

Новая звезда Marvel, канадский актер Симу Лю отметил важную для себя годовщину. Десять лет назад, 12 апреля 2012 года, его уволили из аудиторской компании «Делойт», в которой он на тот момент трудился бухгалтером. Молодой артист до сих пор помнит этот день в деталях.

«Десять лет назад в этот день меня привели в офис моего управляющего в «Делойт» и сказали, что они немедленно увольняют меня. Дама из отдела кадров и охранник сопроводили меня обратно на этаж на глазах у всего офиса. Было так тихо, что можно было услышать падение булавки. Никто не шевельнулся, не подбодрил меня шепотом и даже не посмотрел в мою сторону. Я боролся со слезами унижения, собирал свои вещи и ни разу не оглянулся», — вспоминает актер в социальной сети. «Десять лет назад я думал, что моя жизнь кончена. Что я потратил впустую бесчисленное количество времени и денег, которые моя семья вложила в меня. Годы обучения, программы для одаренных, попытки оправдать ожидания родителей — все рухнуло в одно мгновение».

Однако этот провал ознаменовал новую веху в жизни Симу. Тогда он решил, что хочет быть не бухгалтером, а актером. И пошел к своей новой цели.

Четыре года ушли у молодого человека, чтобы понять, как проникнуть в киноиндустрию. При этом он боролся с долгами и брался за любую работу. Топом еще три года пробивался в Голливуд, и только последние три года начали приносить мужчине плоды его трудов.

Он снялся в 15 сериалах и в эпизоде фильма «Тихокеанский рубеж», прежде чем получил свою звездную роль в кинокомиксе «Шан-Чи и легенда десяти колец».

«Я знаю, что удача сыграла существенную роль в моих успехах, но я уверен, что если бы мне не достались две роли, которые изменили мою жизнь, я все равно нашел бы цель и смысл в стремлении к успеху на своих условиях. Не поставленных родителями, а моих! — продолжил актер. — Я не знаю, кому нужно услышать это прямо сейчас, но никакая сумма денег не стоит того, чтобы ставить под угрозу ваше видение себя. Стремление к мечте — вашей мечте — несмотря ни на что… Вот в чем смысл жизни».

В конце поста Лю передал огромное спасибо своему бывшему шефу и офису, в котором он работал.

«Вы разрушили жизнь, которую я строил для кого-то другого, чтобы я наконец смог начать строить жизнь для себя», — подытожил 32-летний артист.

Ни добавить, ни убавить. Спасибо за мотивацию, Лю!

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