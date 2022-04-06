«Помогает мне оставаться счастливым»: Епифанцев рассказал, что двигает его вперед по жизни

Актер заявил, что имеет самое лучше, что может быть у человека.

В новом интервью актер Владимир Епифанцев прокомментировал свое отношение к Москве.

50-летний артист отметил, что его воротит от достопримечательностей российской столицы, ее улиц и парков. По его мнению, в городе ощущается отсутствие креативности и безвкусие архитектуры. Однако парадокс: при всем этом Москва является для Епифанцева самым комфортным местом на земле.

Актер похвалил лишь московские рестораны и службы доставки, но пунктов, которые ему не нравятся, оказалось гораздо больше. Почему же звезда кино живет там, где его окружает столько неприятных вещей?

«Меня бесит и раздражает все то, что бесило и раздражало с детства: тупость, безвкусица и заурядность. Но именно в этом я и вижу свой внутренний движок — благодаря тому, что меня бесит, я становлюсь лучше. Это помогает мне познать скрытые механизмы бытия и оставаться счастливым», — поделился Епифанцев с журналом «Москвич». «Теперь я принял то, что меня бесит и раздражает, и смотрю на свою жизнь как на экзотический квест. Благодаря всей этой отстойности я имею только самое лучшее, что может быть у человека. Я слушаю самую лучшую музыку, сам ее делаю, ношу самую лучшую одежду, живу в самом лучшем месте и общаюсь с самыми лучшими людьми».

Владимир добавил, что все-таки любит Москву — именно за то, что благодаря ей он имеет то, чего нет ни у других людей.

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