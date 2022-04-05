Юлия Барановская вспомнила, как использовала детей, чтобы открыть счет в английском банке

Телеведущая Юлия Барановская пригласила к себе на интервью режиссера Егора Кончаловского, и вместе они вспомнили свои истории о жизни в Англии.

Постановщик рассказал, как он умудрился нарушить 800-летнее правило Кембриджского университета, в котором учился. Просто потому, что отважился попросить и получил желаемое, на что никто до него не решался, потому что нельзя – это ведь правило.

Барановская отметила, что у нее тоже была похожая история в Великобритании.

«Когда я пришла и мне говорят: «Это невозможно. Вот, видите правило?» Это был банк, и они не могли открыть мне счет, — рассказала Юлия в передаче «Быть человеком». – Я говорю: «Хорошо». Позвонила няне своей и говорю: «Срочно веди сюда детей». Она говорит: «Всех?» Я говорю: «Всех! Можешь даже еще парочку на улице захватить». «И когда она пришла с детьми, — а младшему был год с небольшим, – я этому товарищу, который говорил, что счет открыть невозможно, сказала: «Тогда мы никогда отсюда не уйдем. Потому что нам некуда идти, и есть нам нечего. А тут хотя бы вода бесплатная». И им пришлось что-то сделать».

Барановская резюмировала, что на западе люди часто даже подумать не могут о том, чтобы нарушить правило, пойти по другому пути. Кончаловский ответил, что именно поэтому он и вернулся в Россию в 90-х. По мнению режиссера, она была и остается страной возможностей.

Напомним, Юлия Барановская долгое время состояла в незарегистрированном браке с футболистом Андреем Аршавиным, от которого родила троих детей. В 2009 году пара переехала жить в Англию, где их роман и закончился в 2012-ом. Еще через пару лет женщина вернулась вместе с наследниками в Россию. Рассказанная ею история, судя по всему, произошла незадолго до переезда на родину.

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