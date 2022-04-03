«Секрет северянки!»: Шпица вспомнила, как в детстве умудрялась не замерзать в трескучие морозы

До 13 лет популярная актриса Катерина Шпица жила в городе Инта (Республика Коми). Но, несмотря на северное расположение населенного пункта, детство у будущей звезды выдалось теплое. Вспоминая его, артистка отмечает, что не замерзала даже суровой зимой.

«Там у меня было чудесное детство: с цветастым северным сиянием прямо за окном четвертого этажа, с трескучими морозами, семейными веселыми вылазками на природу… В минус сорок я спокойно ездила на автобусе в школу и не мерзла, хоть ресницы и покрывались белой тушью инея», — рассказала Шпица журналу «Москвич». «Мы просто тепло и правильно одевались в вещи из натуральных тканей и шкур животных. Нет ничего теплее тулупа или дубленки — секрет северянки! Обувались зимой в валенки и пимы — пальцы ни разу не отморозила. Под верхней одеждой была всегда еще пара слоев утепления: нательное хлопковое белье, шерстяные рейтузы и кофты».

Актриса добавила, что училась в частной французской школе и была отличницей. Катерина не стала скрывать, что уже в юности насмотрелась на вредные привычки окружающих людей, но выбрала для себя здоровье, образование и творчество.

Уже много лет Шпица живет в столице России и ощущает себя москвичкой. Звезда призналась, что не мечтает о жизни в каком-либо другом городе.

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