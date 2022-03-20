«Снаружи я милая девушка, внутри – самурай»: Андреева рассказала, что дает ей уверенность в жизни

Телеведущая Екатерина Андреева прокомментировала свои занятия китайскими практиками, в частности, упражнения с палочкой бань.

«Снаружи я милая девушка, внутри – самурай, — написала диктор новостей в Telegram. — Я давно смотрю на восток. Учусь плавности. Плавность переходит в спокойствие (даже в стрессовой ситуации не теряй силу духа), спокойствие перетекает в уверенность, уверенность — в надежность, и возникают шесть признаков идеального мира: информированность, уверенность, простота, естественность, спокойствие и богатство». «До идеального мира всему человечеству далеко. Но стремиться к нему в своем сознании, сердце и душе надо».

К тренировкам Андреевой можно относиться скептически, но нельзя отрицать, что они имеют результат. Недавно ведущая удивила всю страну: в прямом эфире ее выпуска новостей была устроена провокация, но сама теледива на этот инцидент никак не отреагировала и продолжила читать текст информационной сводки.

«Делай, что должен, и будь, что будет. Сейчас все накалено до предела, и если всем начать истерить, ничего путного не получится», — рассуждает Екатерина.

Напомним, Андреева работает в кадре с 1992 года, то есть, уже тридцать лет.

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