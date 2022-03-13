Сочная куриная грудка: быстро и вкусно
Видео
Приколы с Марией Ароновой, которые отвлекут от тревожных новостей
Видео

Кристен Стюарт рассказала, чем полезен просмотр ее нового фильма «Спенсер»

По мнению актрисы, картина делает акцент на проблемах психологического здоровья.

Кристен Стюарт рассказала, чем полезен просмотр ее нового фильма «Спенсер»
Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы. Фото: globallookpress.com

В декабре 2021 года в кино вышел фильм «Спенсер» — драма о разводе принцессы Дианы с Кристен Стюарт в главной роли. 31-летняя актриса, кстати, номинирована на «Оскар» за участие в этой ленте.

На днях она написала открытое письмо к зрителям, призвав их посмотреть новый фильм. По мнению артистки это будет полезно не только с художественной точки зрения.

«К счастью, я узнала, что у Дианы Спенсер есть горе, но нет отстраненности. Она всегда будет частью основополагающего пути вперед, в любовь… — пишет Стюарт. — Обнаружение этой связи помогло мне глубже понять проблемы психического здоровья, которым мы все подвержены. Необходимость для нас быть открытыми и говорить о них. Обратитесь к ним. Не прячьтесь от них. Чтобы не прятаться от самих себя. И друг от друга. Это на самом деле жизненно важно».

Напомним, фильм «Спенсер» показал лишь несколько дней из жизни принцессы Дианы, но именно те дни, когда она приняла решение о разводе с принцем Чарльзом. В картине показано, как обстановка в британской королевской семье давит на леди Ди, и как она пытается противостоять этой тяжести.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Спенсер»Кристен Стюартледи Дианаментальное здоровьеПринцесса Дианапсихология