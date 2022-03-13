Кристен Стюарт рассказала, чем полезен просмотр ее нового фильма «Спенсер»

В декабре 2021 года в кино вышел фильм «Спенсер» — драма о разводе принцессы Дианы с Кристен Стюарт в главной роли. 31-летняя актриса, кстати, номинирована на «Оскар» за участие в этой ленте.

На днях она написала открытое письмо к зрителям, призвав их посмотреть новый фильм. По мнению артистки это будет полезно не только с художественной точки зрения.

«К счастью, я узнала, что у Дианы Спенсер есть горе, но нет отстраненности. Она всегда будет частью основополагающего пути вперед, в любовь… — пишет Стюарт. — Обнаружение этой связи помогло мне глубже понять проблемы психического здоровья, которым мы все подвержены. Необходимость для нас быть открытыми и говорить о них. Обратитесь к ним. Не прячьтесь от них. Чтобы не прятаться от самих себя. И друг от друга. Это на самом деле жизненно важно».

Напомним, фильм «Спенсер» показал лишь несколько дней из жизни принцессы Дианы, но именно те дни, когда она приняла решение о разводе с принцем Чарльзом. В картине показано, как обстановка в британской королевской семье давит на леди Ди, и как она пытается противостоять этой тяжести.

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