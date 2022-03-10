Дженнифер Гарнер чуть не спалила кухню, решив поджечь коньяк по рецепту

Перед Новым годом 2022-го на странице в Instagram голливудской актрисы Дженнифер Гарнер появилось очередное кулинарное видео. 49-летняя мать детей Бена Аффлека решила приготовить говядину по-бургундски.

Ролик начинается с того, что артистка добавила в кастрюлю к мясу стакан коньяка, а затем подожгла алкоголь. Результат явно оказался не такой, как ожидала хозяюшка. Пламя взметнулось на полметра вверх и опалило вытяжку над плитой. Шокированное лицо Дженнифер отдельно запечатлено на том самом ролике.

9 марта Гарнер стала гостьей «Шоу Эллен Дедженерес», и ведущая попросила актрису рассказать об этом инциденте. Мать троих детей призналась, что действительно могла устроить пожар на кухне. Она поделилась, что решила удвоить количество приготовленного блюда, и, соответственно, порцию влитого алкоголя.

«Это коньяк, он легко воспламеняется», — виновато улыбнулась Дженнифер под смех зрителей в студии.

Ведущая спросила, что же актриса сделала, чтобы не допустить пожара.

«Ну, я была готова что-нибудь сделать… Я стояла и корчила рожу, — прокомментировала Гарнер свое видео. — Я схватила крышку и была готова положить ее сверху. И если это не сработает, я собиралась использовать соду (ею действительно тушат огонь. — Прим. авт.)».

К счастью, коньяк быстро прогорел, и кухонная утварь звезды не успела пострадать. Зато в рецепте говядины по-бургундски, который опубликовала актриса, теперь крупными буквами написано держаться подальше от кастрюли во время поджигания алкоголя.

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