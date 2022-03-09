Спокойствия ради: Рене Зеллвегер пришла на «Оскар» пешком да еще и под дождем

У актрисы свои способы справиться с волнением перед церемонией.

В 2020 году голливудская актриса Рене Зеллвегер получила свой второй «Оскар» — за лучшую женскую роль в фильме «Джуди».

Однако свою награду кинозвезда прибыла получать не на шикарном лимузине, а на своих двоих. Да еще и под дождем. Как и почему это произошло, 52-летняя артистка рассказала на днях в The Tonight Show.

«Я хочу быть спокойной, когда войду (на церемонию. — Прим. авт.). Я просто хочу быть в контакте со своей семьей, поговорить с мамой, папой и братом и сделать то, что меня приземляет, прежде чем войти, — пояснила Рене. — У меня есть пара ритуалов, которые я люблю делать перед церемонией. Я люблю гулять. Мне не нравится долгая поездка на лимузине».

Однако конкретно в ту ночь «Оскара» актриса смогла снять гостиничный номер только в полумиле от места проведения церемонии и прошла это расстояние пешком. Наверняка еще и в дорогом платье.

«Я не рекомендую повторять это, — отметила Зеллвегер. — Но это хорошее упражнение для того, чтобы оставаться спокойной. Правда, той ночью шел дождь, поэтому я была очень взволнована, когда добрался туда».

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Напомним, что актриса стала известной благодаря фильмам «Дневник Бриджит Джонс», «Я, снова я и Ирэн», «Чикаго», «Холодная гора» и другим. После «Джуди» 2019 года она не снималась в крупных проектах, только в новом сериале «Кое-что о Пэм».

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