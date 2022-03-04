Россиянин поехал в Узбекистан, чтобы посмотреть отмененного «Бэтмена»

Поездка обошлась екатеринбуржцу в круглую сумму, но вместе с фильмом он получил и эмоции.

Отмена нового фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в российском прокате за день до премьеры стала ударом для многих любителей кинокомиксов в нашей стране.

Но, пока одни ругали студию Warner Bros, остановившую прокат, другие искали возможности. Так 27-летний житель Екатеринбурга Дмитрий не растерялся и оперативно поехал в соседнюю страну, чтобы сходить в кино.

«Я не люблю, когда что-то рушит мои планы, поэтому стараюсь смотреть на такие ситуации шире и под другим углом. Я точно знаю, что лазейки везде есть, — цитирует Дмитрий находчивого россиянина портал e1.ru. — И тут вдруг в голову пришла эта абсолютно ироничная идея поехать в Узбекистан ради фильма. Да, это вышло недешево, но никакие деньги не сравнятся с чувством победы над обстоятельствами и реализацией спонтанной идеи».

больше по теме Отечественные кинохиты вернутся на большой экран, чтобы поддержать российский прокат Отмененные западные премьеры в кино заменят отечественным продуктом.

Дорога оказалась непростой. Билеты Дмитрию удалось достать только до маленького города Бухары, а там он уже сел на поезд до Ташкента. Поездка обошлась зрителю в 30 тысяч рублей, но картина, по его словам, того стоила. С кинотеатром проблем не возникло, так как блокбастер в Узбекистане крутят на русском языке.

«Фильм отличный, мне понравился. Но я прекрасно понимаю, что фильм — это просто фильм. Другое дело — эмоции и впечатления от путешествия», — говорит Дмитрий.

Кстати, после киносеанса он решил еще на пару дней остаться в Ташкенте и посмотреть город, раз уж спонтанно оказался в нем.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.